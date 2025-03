Anteprima24.it - Provincia, il Presidente cede alle richieste dell’opposizione: deleghe azzerate

Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata concitata alla Rocca dei Rettori dove ildelladi Benevento Nino Lombardi ha convocato la conferenza dei capigruppo per analizzare la situazione politica dell’ente. Durante l’incontro, come si evince dal verbale, ilLombardi, al fine di favorire il governo istituzionale e giungere all’approvazione del DUP 2025/2027, del Bilancio di Previsione 2025, del Rendiconto d’esercizio 2024 e del PTCP ha comunicato l’azzeramento di tutte ledei Consiglierili e della Vice-Presidenza della. Un epilogo al quale si sarebbe potuti arrivare già nel recente incontro quando furono le stesse opposizioni a chiedere l’azzeramento delle. Ora l’appuntamento è per il 18 marzo con una nuova conferenza dei capigruppo, dove potrebbe emergere in modo definitivo l’evoluzione della situazione politica in seno alladi Benevento, con la palla che passa in manoopposizioni.