Provincia Forza Italia | Registriamo la resa incondizionata di Lombardi Ma saremo fermi e coerenti 

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi il presidente della, Nino, ha certificato, senza più possibilità di smentita, la crisi politica della sua amministrazione. Ha dovuto prendere atto della realtà: non ha più i numeri per governare da solo con il suo gruppo NDC. In democrazia, i numeri sono tutto. E quando non ci sono, il potere si sgretola. Ladiè un fatto.ha sempre avuto ragione: era chiaro da tempo che questa amministrazione non potesse andare avanti. Nell’incontro di oggi alla Rocca dei Rettori, a cui ha preso parte il nostro consiglierele Anna Iachetta, abbiamo preteso che il presidente assumesse impegni precisi sulle nostre richieste, che sono le stesse fin dal primo momento: dimezzamento delle spese legali, PTCP condiviso con i sindaci e acquisto di un software per la gestione delle risorse con criteri oggettivi e non politici o peggio clientelari.