Anteprima24.it - Provincia, Agostinelli e Fratelli d’Italia soddisfatti per l’azzeramento delle deleghe: superata l’impasse amministrativa

Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo capitolo si apre per la gestione della. – così in una nota di Carminecapogruppo dialla Rocca dei Rettori.Oggi, presso la Rocca dei Rettori, si è tenuta la conferenza dei capigruppo, un incontro fondamentale che ha sancito un cambio di passo nell’amministrazionele. Preso atto della crisi in atto, il presidente ha accolto la richiesta di azzeramentoai consiglieri e della vicepresidenza, avviando così un percorso istituzionale improntato alla collaborazione e alla condivisionescelte politiche.Una decisione attesa e fortemente voluta dal gruppo, che ha sempre sostenuto la necessità di una governance partecipata. L’obiettivo è garantire una gestione più efficace e rappresentativa, nella quale tutti i 10 consiglierili, insieme al presidente, concorreranno alla formazione degli atti amministrativi e all’indirizzo politico della