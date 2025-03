Udinetoday.it - Protezione civile: ecco la nuova sede, ma mancano 1 milione e 200mila euro

Leggi su Udinetoday.it

Prosegue il percorso per la realizzazione delladelladi Udine, in via del Partidor. Nel tardo pomeriggio, nell’ambito della Commissione Territorio e ambiente, l’assessore alla Pianificazione territoriale eAndrea Zini presenterà l’avanzamento del.