Ilveggente.it - Pronostico Palermo-Cremonese: finisce come all’andata

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della trentesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Vuole assolutamente mettere la sesta marcia la squadra di Dionisi. Sì, ilsi presenta a questo anticipo forse di cinque risultati utili di fila e contro lail sogno è quello di accorciare sulla formazione lombarda che ha sei punti di vantaggio. Ovvio, e senza dubbio, che dopo il mercato di gennaio che ha portato in dote uno dei migliori attaccanti della B, Pohjanpalo arrivato dal Venezia, che i siciliani siano una delle squadre favorite, almeno tramite i playoff, di arrivare in A.(Lapresse) – Ilveggente.itIn casa, inoltre, il momento è anche abbastanza delicato per via di quello che è successo con Franco Vasquez.