Ilveggente.it - Pronostico Monza-Parma: ultima spiaggia e indizio di riscossa

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming., senza se e senza ma. Anche se potrebbe pure non bastare vincere contro ilper cercare in qualche modo di raggiungere la salvezza. Ildi Alessandro Nesta, ultimo in classifica, però ha dimostrato contro l’Inter la scorsa settimana di avere ancora qualcosa da dire in questa stagione.: il derby è rossonero (Lapresse) – Ilveggente.itSarà un derby, perché sulla panchina delda un paio di settimane si siede Chivu che tutti noi ricordiamo in Serie A con la maglia dell’Inter. Un derby che potrebbe anche ridare speranza al, che potrebbe recuperare qualche uomo infortunato e che quindi punta a centrare una vittoria che manca da moltissimo tempo.