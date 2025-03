Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Roma: Ranieri e il tabù da sfatare

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni,.Viaggio nei Paesi Baschi per ladi Claudio, con l’obiettivo di farvi ritorno a maggio, dal momento che saranno proprioed il suo San Mamés ad ospitare le due finaliste di Europa League. I giallorossi una settiamana fa l’hanno spuntata 2-1 sull’grazie alla rete di Shomurodov in pieno recupero, quand’ormai le due squadre sembravano essersi rassegnate al pareggio. Un’altra prestazione di carattere contro un avversario di tutto rispetto per i capitolini, che in Spagna potranno giocare per 2 risultati su 3: in caso di parità dopo i novanta regolamentari, infatti, ai quarti andrebbero Pellegrini e compagni.