Ilveggente.it - Pronostici Conference League 13 marzo: fattore campo decisivo in questi match

Leggi su Ilveggente.it

, tante sfide sono ancora in bilico: il Chelsea dovrà difendere il 2-1 di una settimana fa in Danimarca, rischia invece il Betis. L’obiettivo, giovedì scorso, era quello di tornare dalla Danimarca con uno scarto più di gol più ampio in modo tale da garantirsi una serata di assoluta tranquillità a Londra, magari facendo riposare più titolari possibili allo scopo di preservarli in vista del campionato (domenica c’è un delicato derby con l’Arsenal). Ed invece a Copenaghen, nell’andata degli ottavi di finale di, il Chelsea pur riuscendo a prevalere sui danesi – capaci di accorciare le distanze nel finale e di tenere dunque accesa la fiammella della speranza – non ha brillato, vincendo “solo” 2-1.13in(Ansa) – Ilveggente.