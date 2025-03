Sport.quotidiano.net - Promozione, girone A. Appignanese, recupero amaro. I tre punti al Gabicce Gradara

: Piergiacomi, Zitti, Fermani, Ghannaoui, Argaglia, Brandi, Mongiello, Gagliardini, Tarquini, Voinea, Daniele. All.: Cotica.: Andreani, Morbili, Morini, Mercurio, Gallotti, Tombari, Bacchini, Dominici, Torsani, Montagnoli, Marchetti. All.: Capobianco. Arbitro: Tarli di Ascoli. Rete: 20’st Dominici. Note - Spettatori 100 circa; ammoniti: Gannaoui, Brandi, Fermani, Montagnoli. Angoli 5-9. IldelA diè deciso dal gol di Dominici messo a segno nella ripresa con il colpo di testa in cui sfrutta nel migliore dei modi un calcio d’angolo. Si gioca la partita sospesa al 10’ un paio di settimane fa per impraticabilità del terreno di gioco. Dopo il fischio l’cerca la via del gol affidandosi a Voinea: dapprima (24’) non inquadra lo specchio della porta così come al 33 quando tenta l’eurogol calciando a rete da circa 40 metri dopo avere visto il portiere fuori dai pali.