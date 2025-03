Sport.quotidiano.net - Promozione, è 0-1 nel recupero di Appignano. GabicceGradara, tre punti preziosi. Dominici alimenta il sogno playoff

APPIGNANESE 0 GABICCE GRADARA 1 APPIGNANESE: Piergiacomi, Zitti, Fermani (35’ st. Pasqui), Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello, Gagliardini, Tarquini, Voinea, Daniele. All. Cotica GABICCE GRADARA: Andreani, Morbidi, Morini, Mercurio, Gallotti, Tombari, Bacchini,, Torsani, Montagnoli, Marchetti (30’ st. Rapagnani). All. Capobianco. Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno Reti: 18’ st.(Gabicce G.) Con un gol diil Gabicce espugna il Comunale di Appugnano e ritrova così nelinfrasettimanale e dopo sei turni, la gioia dei 3. La cronaca: nel primo tempo si registra una buona partenza degli ospiti che si rendono pericolosi in due occasioni, la prima con il giovane Bacchini e poi con una punizione velenosa di Montagnoli. Nella ripresa il Gabicce Gradara entra in campo con un altro piglio prendendo decisamente in mano il pallino del gioco e cercando il gol con decisione.