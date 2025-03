Anteprima24.it - Progetto “Giovani & Lavoro”, la scuola diocesana d’Imprenditorialità visita una realtà del territorio

Tempo di lettura: 4 minutiGiunge al termine la seconda edizione della, ideata e curata nell’ambito del” (partito nel 2019) dall’équipe delPolicoro, composta dai tre Uffici che compongono ilPolicoro (Caritas, Pastorale sociale e del, Pastoralele), dallad’impegno socio-politico, dall’Azione Cattolicae dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Il quinto ed ultimo incontro, che si svolgerà sabato 15 marzo mattina alle ore 10, consisterà nellapresso unaimprenditoriale delche da anni si impegna con passione e dedizione nel settore vitivinicolo e olivicolo. Si tratta dell’Azienda Agricola Mario Fappiano di San Lorenzello (BN), ubicata in via Napoli, un esempio concreto di come le risorse del nostropossono rimanere nello stesso ed essere utilizzate per creare valore, innovazione, opportunità e speranza.