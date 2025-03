Amica.it - Profumi per il papà: come creare nuovi ricordi

Oggi gli uomini non possono proprio fare a meno di lasciare la scia. Sarà anche per questo che diuomo se ne vendono tanti. Anche nel Belpaese. Dove, secondo l’ultimo Beauty Report di Cosmetica Italia, nel 2023 imaschili hanno registrato ottime performance con una crescita del +11,9 per cento e un giro d’affari del valore di oltre 518 milioni di euro. Che sia, dunque, per la Festa delo per qualsiasi altra ricorrenza, con iregali beauty uomo non si sbaglia mai! Non serve nemmeno conoscere i gusti o le preferenze olfattive del festeggiato. Basta inquadrarne la personalità e il gioco e fatto. Con uno dei miglioriuomo 2025 sarà davvero facile stupirlo! E si potranno(olfattivi).