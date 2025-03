Ilrestodelcarlino.it - Prodotti scaduti e scarsa igiene, i Nas a Villa Baratoff: chiuse cucina e mensa

Pesaro, 13 marzo 2025 – I carabinieri del Nas a, l’ex convento dei missionari comboniani in via dell’Angelo Custode, ora in comodato d’uso all’associazione fondata da uno chef che ospita oltre 40 persone, ma senza essere né struttura ricettiva né altro. Eppure quellacon 50 stanze è presente su booking.com, popolare piattaforma di prenotazioni alberghiere. I sigilli sono stati messi allae alladopo averne accertato le precarie condizioni igieniche e la presenza diin frigo, tutti sequestrati. Sequestrati anchedi origine animale per gli accertamenti del caso da parte del servizio veterinario dell’Ast. Il Nas di Ancona, lunedì scorso, ha fatto una visita a sorpresa insieme al servizioalimenti dell’Ast di Pesaro intimando il divieto.