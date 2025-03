Quotidiano.net - Problema tecnico rinvia missione SpaceX: astronauti bloccati sulla ISS

Leggi su Quotidiano.net

Unalla rampa di lancio ha costrettore il volo per recuperare e sostituire i dueStazione spaziale internazionale dopo nove mesi in orbita. Lo ha annunciato la Nasa: "La Nasa ehanno deciso di ritirare laCrew-10 dell'agenzia verso la Iss", si legge in una nota. "C'è stato uncon il sistema idraulico a terra", ha riferito funzionario Derrol Nail, aggiungendo che "il razzo e la navicella non hanno nessun guasto".