Primo Maggio, si cercano band. I sindacati offrono una ribalta con tanto di concorso a premi

Cercasicome protagoniste del. È l’appello di Cgil, Cisl e Uil che per il secondo anno di seguito rinnovano l’invito a partecipare a un. Le formazioni musicali (senza limiti di età) si esibiranno al Teatro Tirinnanzi. "Lo scorso anno abbiamo ricevuto 14 richieste e scelti 8 gruppi che hanno animato un concerto molto partecipato, con i 400 posti del teatro sold out – ricorda Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona – Stiamo lavorando con il Comune per ottenere il patrocinio, ma con certezza possiamo dire che il concerto sarà presentato da Max Pisu". Il2025 ricalcherà quello dello scorso anno: corteo al mattino, musica al pomeriggio. "A Legnano vogliamo far nascere una tradizione e dare unaa giovani e meno giovani – prosegue Luigi Tripodi, Uil – Ilè anche chiamato “Natale del sindacato“: tramite il concerto vogliamo riflettere sui diritti, avvicinando ilr numero di cittadini".