Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 14 Marzo 2025

perCapitaleSintesi Generale:si sveglia con una leggera instabilità al mattino, che darà spazio a schiarite intermittenti durante la giornata. Nel corso del pomeriggio, si prevedono rovesci isolati, soprattutto nelle zone interne della città, per poi concludersi con un miglioramento del tempo in serata e una notte stabile.Dettaglio Orario (indicativo):06:00 – 09:00:Cielo: Prevalentemente nuvoloso, con qualche apertura isolata.Temperature: Tra 8°C e 11°C.Venti: Leggeri, direzione sud-ovest (circa 10-12 km/h).Precipitazioni: Possibili pioviggini sparse in alcune zone periferiche.09:00 – 12:00:Cielo: Inizio di schiarite che favoriscono un graduale diradamento delle nubi.Temperature: In ascesa, con valori che raggiungono i 14°C-15°C entro la fine della fascia.