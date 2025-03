Ilgiorno.it - Presidio per il trapper brianzolo suicida in cella. “Jordan ha pagato troppo”: il padre e gli amici davanti al carcere di Pavia

Bernareggio (Monza e Brianza), 13 maggio 2025 – Un anno dopo la telefonata con la quale veniva avvisato che il figlio si era tolto la vita, Roberto Tinti, ildiJeffrey Baby, ildi 26 anni di Bernareggio che nella notte tra l’11 e il 12 marzo è stato trovato impiccato in unadi Torre del Gallo di, è tornatoal. Lo ha fatto per unautorizzato dalla direttrice della casa circondariale di, Stefania Mussio, al quale hanno partecipato anche glipiù cari del giovane e l’avvocato Federico Edoardo Pisani che segue la famiglia. Durante la manifestazione in ricordo del 26enne che stava scontando una condanna a 4 anni e 4 mesi per rapina, è stato srotolato uno striscione con il volto die portati dei fiori che sono stati poi consegnati al cappellano del, don Dario Crotti.