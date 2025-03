Preparava ordigni e istigava al terrorismo, giovane arrestato a Bolzano

Leggi su Unlimitednews.it

TRENTO (ITALPRESS) – Unperito elettrotecnico è statodai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di, con l’accusa di attività di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa aggravata e di addestramento ad attività con finalità dianche internazionale.Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trento su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antidella Procura della Repubblica di Trento in coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Anti, è scaturito da una complessa attività investigativa di polizia giudiziaria avviata nel settembre del 2023 a seguito di un contributo dell’intelligence italiana nell’ambito della quale si era evidenziato un profilo social attivo nella diffusione di materiale di matrice nazionalsocialista e di supporto dell’organizzazione terroristica jihadista nota come “stato islamico”.