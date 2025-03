Genovatoday.it - Prende a calci la porta di una casa dopo essere evaso, arrestato

Nella giornata di mercoledì 12 marzo la polizia, in quattro distinti interventi, ha tratto in arresto una marocchina di 33 anni, destinataria di ordinanza di aggravamento della misura cautelare, un peruviano di 27 anni per evasione, un 32enne del posto destinatario di un ordine di carcerazione e.