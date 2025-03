Lanazione.it - Premio Margherita Bandini. Le imprese delle donne. Con Fattori testimonial

IlDatini compie undici anni e torna a celebrare la figura della moglie del mercante pratese, ’antesignana medievale dell’imprenditoria, con il riconoscimento di quattro capitane d’azienda attive nei settori dell’artigianato e del commercio. L’appuntamento, come sempre organizzato dai coordinamenti femminili di Confartigianato, Cna, Confesercenti e Confcommercio è oggi alle 17 all’auditorium della Camera di commercio. Questa edizione si intitola "Oltre il genere: la scienza al servizio della parità" ed avrà come ospite speciale la scienziata pratese Antonella Fioravanti. Nata nel 1983, è docente in biologia molecolare alla Vub Libera Università di Bruxelles. Si è laureata a Firenze in biotecnologie mediche e poi in Francia ha conseguito un dottorato in biologia molecolare e cellulare.