Premiata Pasticceria Bellavista | il successo di Salemme rivive sul palco del Teatro Diana

Dopo ildella scorsa stagione, torna aldi Napoli, fino al 23 marzo, la commedia “”, scritta da Vincenzoe interpretata dalla Compagnia delNest, con la regia di Peppe Miale Di Mauro.“” è un’opera che affonda le sue radici negli anni ’90, ma che continua a parlare al pubblico di oggi con la sua ironia pungente e la sua capacità di affrontare temi delicati come la donazione degli organi e le paure più recondite dell’animo umano. Vincenzo, per la prima volta nella sua carriera, affida la sua creazione a un gruppo di giovani e talentuosi artisti, la Compagnia delNest, che con la loro energia e la loro interpretazione moderna, sapranno dare nuova vita a questa storia.La regia di Peppe Miale Di Mauro mette in risalto il tema della cecità, intesa non solo come condizione fisica, ma soprattutto come metafora dell’incapacità di vedere la realtà e di affrontare le proprie paure.