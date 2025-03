Thesocialpost.it - Precipita dal quarto piano mentre cerca di lavare i vetri della finestra: una donna muore sul colpo

Tragedia martedì mattina a Venezia, dove unadi 78 anni è caduta dallava di. L’incidente è avvenuto al terzosua abitazione in Ruga Bella, dove, secondo le ricostruzioni, la vittima avrebbe perso l’equilibrio. Paola Renier, questo il suo nome, era una figura ben conosciuta nel quartiere.A lanciare l’allarme sarebbe stato un testimone che inizialmente aveva scambiato il rumore di un tonfo per quello di un’imbarcazione. Quando però si è affacciato alla, ha capito immediatamente cosa era accaduto e ha subito chiamato i soccorsi. I medici del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma purtroppo per lanon c’era più nulla da fare: sarebbe morta sul.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi necessari.