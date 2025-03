Puntomagazine.it - Pozzuoli sisma, anche domani scuole chiuse

in quanto gli eventi sismici non sono ancora terminati. Unica riapertura per il Cimitero dopo i controlliLo sciame sismico non è ancora terminato. Le verifiche che stiamo effettuando alle, al cimitero e al Polo Culturale di Palazzo Toledo non sono solo speditive, ma approfondimenti minuziosi su elementi strutturali e non che, nonostante non abbiano evidenziato particolari problemi, ci impongono di non sottovalutare l’esigenza di sicurezza e tranquillità degli alunni e delle famiglie, già provati dalle scosse. Pertanto, per la giornata di14/03/2025, resta in vigore l’ordinanza n. 72 del 13/03/2025, parzialmente revocata limitatamente al Cimitero Comunale, che è stato controllato e non ha presentato problemi e che quindi dasarà regolarmente aperto.