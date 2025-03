Primacampania.it - Povertà: a Pomigliano d’Arco sabato 15 l’inaugurazione del cantiere del centro servizi e della stazione di posta

– Sarà inaugurato15 marzo (ore 11), a, ilper la realizzazione di unper il contrasto allaed unadi, destinato ad accogliere e supportare le persone a rischio di esclusione sociale. Il progetto è stato promosso dall’Ambito Territoriale N25, di cui il Comune diè capofila, e nasce con l’obiettivo di fornire assistenza integrata e percorsi personalizzati di accompagnamento per le persone in difficoltà, garantendo una presa in carico multidisciplinare ed un accesso aibasato su una rete di sostegno pubblico e privato. Le Stazioni disono strutturate come centri di accoglienza multifunzionali, luoghi di primissima accoglienza ed inclusione sociale diffusi sul territorio, aperti alla cittadinanza e prioritariamente orientati ad offrire supporto a persone senza dimora in condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità sociale, sempre in collegamento alla rete deimunicipali e territoriali, delle associazioni e del volontariato cittadino.