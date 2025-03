Ilrestodelcarlino.it - Poste, numeri record grazie a ‘Polis’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

danel Fermanoal progettodiItaliane. Avviato due anni fa per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica Amministrazione in 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, Polis ha contribuito a ridurre il gap infrastrutturale tra piccoli centri e città, con servizi digitali apprezzati dai cittadini. Sono 22 gli uffici postali della provincia di Fermo nei quali è possibile a oggi usufruire dei servizi, fra cui i certificati anagrafici, stato civile, certificati previdenziali come il ‘Cedolino Pensione’ la ‘Certificazione Unica’ e altro. I cittadini residenti in comuni come Monterinaldo, Smerillo, Ortezzano, ma anche Monte Vidon Corrado o Montelparo, non dovranno più percorrere grandi distanze per ottenere i certificati desiderati perché troveranno tutto all’ufficio postale.