Portogallosciolto Parlamento | voto 18 5

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.56 Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sciolto ile ha convocato elezioni anticipate per il prossimo 18 maggio. Saranno le terze elezioni anticipate in 3 anni. "Non si può diffidare dal punto di vista etico di un primo ministro", ha detto nel suo discorso alla nazione. "I partiti si sono manifestati unanimemente a favore delle elezioni anticipate", ha sottolineato. La decisione arriva dopo la caduta del governo di centrodestra guidato da Luis Montenegro, che martedì non ha avuto la fiducia.