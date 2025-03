Lapresse.it - Portogallo: Presidente scioglie Parlamento, elezioni il 18 maggio

Torino, 13 mar. (LaPresse) – Ildella Repubblica del, Marcelo Rebelo de Sousa, ha confermato lo scioglimento dele convocato lepolitiche per il 18. Lo riportano i media del Paese lusitano. In un discorso televisivo alla nazione, il capo dello Stato ha esortato i cittadini a partecipare attivamente alle terzegenerali del Paese in altrettanti anni, affermando che L’Europa sta affrontando sfide difficili riguardanti sicurezza ed economia che richiedono stabilità politica. L’attuale governo di centrodestra, guidato dal premier Luis Montenegro, si è dimesso martedì dopo essere stato sfiduciato dal