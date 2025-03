Romadailynews.it - Portavoce Esteri, incontro Cina-Russia-Iran mira a ripristino dialogo, negoziati in tempi brevi

L’traa Pechino sulla questione nucleareiana costituira’ l’ultimo sforzo diplomatico dellacon l’obiettivo di migliorare la comunicazione e il coordinamento e di creare le condizioni per ripristinare ile iin, ha dichiarato oggi ladel ministero cinese degliMao Ning. Mao ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, quando le e’ stato chiesto di commentare le aspettative dellasull’, che si terra’ domani a Pechino. In qualita’ di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e parte del Piano d’azione congiunto globale (JCPOA), lachiede una risoluzione appropriata della questione nucleareiana attraverso mezzi politici e diplomatici, nonche’ sforzi per salvaguardare il regime internazionale di non proliferazione nucleare e promuovere la pace e la stabilita’ in Medio Oriente, ha dichiarato Mao.