Zon.it - Pontecagnano Faiano, il 15 marzo l’evento “RaccontaStorie, ogni storia è un viaggio” con Lorenzo Peluso

Leggi su Zon.it

Sabato 15, alle ore 19.30, presso i locali della Fondazione Picentia, a, si terrà l’incontro “è un”, con protagonista il giornalistae il suo ultimo libro “Euthymía.nei segni per fermare il tempo”. Un libro fotografico che racconta le storie di 44 donne anziane, nate durante il fascismo e cresciute durante la Guerra. Storie di donne e delle loro esistenze, raccontate attraverso le emozioni che emergono dai loro volti ritratti, in bianco e nero. Cos’è il tempo? I segni del tempo nelle vite vissute, capaci di raccontare l’essenza dell’essere umano. Il percorso di una vita racchiuso in un volto, i tratti che raccontano un’intera esistenza. La ricerca della tranquillità dell’animo. “Euthymía.nei segni per fermare il tempo”, con la prefazione di Antonio Masiello, fotogiornalista di Getty Images, è un lavoro che nasce dall’idea di raccontare “quel patrimonio straordinario di memoria” che le persone anziane rappresentano in una comunità.