Lanazione.it - Ponte di Bellavista. Arriva un altro rinvio

Leggi su Lanazione.it

dia Poggibonsi,slittamento. ll Consiglio di Stato ha rinviato al 29 maggio il giudizio, come ha fatto sapere la Provincia. E la sindaca Cenni scrive al Consiglio di Stato e al suo presidente della quinta sezione: "Questa situazione di disagio va rimossa - afferma Cenni - in quanto c’è l‘urgenza di una decisione per avviare la ricostruzione del. Per questo, senza entrare nel merito della questione giuridica, ho chiesto a nome della comunità di procedere in tempi veloci all’emanazione della sentenza, per affidare i lavori e dare ai cittadini le risposte che giustamente attendono ormai da troppo tempo. Ho scritto al presidente nel più assoluto rispetto dei ruoli ma sottolineando l’urgenza di affidare l’appalto per realizzare quest’opera, che è strategica per il territorio - dice la sindaca - e il ritardo nell’avvio dei lavori sta recando un crescente danno alla comunità e anche in termini dei maggiori costi sostenuti dall’Amministrazione".