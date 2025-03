Newsagent.it - Polizze assicurative rischi catastrofali, CNA Lombardia: “Il nuovo onere investe 800mila imprese lombarde. Chiediamo al Governo una proroga ad almeno il 31 dicembre 2025 per la messa in regola”

Leggi su Newsagent.it

Entro il 31 marzo, oltre 4 milioni di aziende italiane, piccole, medie e grandi, avranno l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura di danni materiali causati da calamità naturali ed eventiLa deadline è il 31 marzo. Entro quella data, oltre 4 milioni diitaliane, circain, saranno obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura di danni materiali direttamente causati da calamità naturali ed eventi. Questa la decisione delche, causa ritardo nella definizione del quadro normativo,a di mettere in seria difficoltà un numero enorme di aziende che avrebbero a disposizione meno di un mese di tempo per sottoscrivere la polizza assicurativa.“La conferma del termine del 31 marzo per l’entrata in vigore dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura di danni materiali direttamente causati da calamità naturali ed eventici ha purtroppo fortemente contrariato – afferma Giovanni Bozzini, Presidente di CNA-.