Pokemon Go si trasferisce in Arabia Saudita La vera ragione dell’operazione da 35 miliardi

Go siin. Oggi Niantic, la compagnia che ha sviluppato il gioco per smartphone basato sulla realtà aumentata ha annunciato di aver vendutoGo e altri tra i propri titoli più popolari a Scopely, una compagnia statunitense a sua volta parte del gruppo Savvy Games, controllato dal fondo sovrano dell’. Oltre al gioco che nel 2016 è diventato l’app più scaricata dell’App Store, e il più veloce titolo per smartphone a raggiungere i 100 milioni di ricavi, Niantic ha ceduto al fondo arabo Pikmin Bloom e Monster Hunter Now, assieme all’intero team di sviluppo dei giochi. Il contratto da 3,5di dollari sarà valido solo in seguito all’approvazione delle autorità statunitensi competenti. Peridot e Ingress sono invece rimasti all’azienda statunitense.