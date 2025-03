Lettera43.it - Pokémon Go diventa saudita: Niantic vende la divisione giochi a Scopely

GoLabs, azienda di San Francisco che ha lanciato la celebre app ludica per smartphone nel 2016, ha infatti annunciato la vendita della suadei videogame a, fondata negli States ma acquisita nel 2023 dal fondo per gli investimenti pubblicio Pif. L’operazione da 3,5 miliardi di dollari consentirà all’azienda araba di controllare non soltanto il titolo sul franchise anime nipponico – fra i più scaricati al mondo – ma anche Monster Hunter Now e Pikmin Bloom assieme ai relativi team di sviluppo. La vendita non è ancora stata finalizzata, in quanto soggetta all’approvazione delle autorità americane competenti.manterrà la gestione invece di Peridot e Ingress.Why @Labs’ games? Why now? Our co-CEOs explain @’s perspective on acquiring @PokemonGoApp, @PikminBloom, and @MHNowEN — and how we’re approaching this next chapter with respect for the vibrant, engaged communities that enjoy these games.