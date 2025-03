Calcionews24.com - Pohjanpalo: «Palermo è un sogno, immagino la Serie A qui. Obiettivi? La società è stata chiara»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Joel, attaccante finlandese deled ex Venezia, sulla sua nuova avventura in rosanero inB Joelha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo trasferimento alinB.B – «A differenza dellaA, inB è più importante non perdere. A volte .