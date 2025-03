Pnrr Federcepicostruzioni | Al Sud il 316% delle risorse così si aggrava la questione meridionale

Leggi su Ildenaro.it

L’Ufficio studi diha analizzato le ultime informazioni disponibili sui progetti finanziati dal. “I dati confermano – si egge in una nota dell’associazione – le enormi difficoltà di attuazione degli interventi in tutta la penisola, in modo particolare al Sud, dove però emerge un quadro ancor più allarmante”.I fondigià assegnati ad oggi, soprattutto nei settori della digitalizzazione,infrastrutture, della scuola, dell’università e della ricerca, ammontano complessivamente a 163,1 miliardi di euro. “Di questi – commenta il presidente di, Antonio Lombardi, ben 70,9, vale a dire oltre il 43,5%, è stato assegnato alle regioni del Nord, mentre appena il 31,6% (51,5 miliardi), a quelle del Sud.si stravolge la mission delche, giova ricordarlo, aveva tra le sue finalità proprio il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo o in maggiore difficoltà.