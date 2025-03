Game-experience.it - PlayStation Portal, Sony aggiunge la possibilità di riprodurre in streaming i classici di PS1 e PSP

si arricchisce di una nuova funzione:ha silenziosamente introdotto ladiindi1 e PSP. Questo aggiornamento espande le capacità dell’handheld, che finora serviva principalmente per la riproduzione remota dei giochi PS5. Di conseguenza adesso gli abbonati aPlus Premium possono accedere a una libreria sempre più vasta di titoli storici direttamente su PS.La funzione disu PSè stata lanciata in beta lo scorso novembre e continua ad essere ampliata. Inizialmente limitata a una selezione di giochi PS5, ora include quasi tutti i titoli del catalogo classico di PS1 e PSP. Tra i giochi disponibili troviamo grandicome MediEvil, Tekken, The Legend of Dragoon e Syphon Filter, suscitando l’interesse degli appassionati di retrogaming.