Pizzo, mobilitazione per salvare i pannelli ceramici del Maestro Curatolo

L’artista e storico Antonio Montesanti ha sottoposto alla nostra redazione la petizione peri grandirealizzati dalGiovanninel 1983, a rischio di rimozione dalla facciata del complesso che ospita la Chiesa del Purgatorio e la Chiesa della Madonna delle Grazie aCalabro. Come giornale, facciamo nostra questa battaglia e invitiamo i lettori a firmare la petizione cliccando qui.Le opere, composte da trein altorilievo ceramico, riprendono lo stile cinquecentesco del Della Robbia e si integrano armoniosamente con le due strutture religiose, raffigurando scene legate alla cultura marinara e alla devozione popolare di. Il pannello centrale rappresenta pescatori in mare sotto la protezione della Madonna delle Grazie, mentre quelli laterali raffigurano l’Assunta in cielo e Sant’Emidio, protettore della città dai terremoti.