Padovaoggi.it - Piva: «Fascisti in piazza sabato? Fossi il Questore ci andrei piano a dare l'autorizzazione»

Leggi su Padovaoggi.it

Non va molto per il sottile l'assessora della giunta comunale di Padova, Cristina. «A me dispiace che nella nostra città si creino certe situazioni. Più ci sarebbe bisogno di serenità e risolutezza e più invece si alimentano i peggiori istinti. Una situazione che proprio non mi piace». Il.