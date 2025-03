Ilgiorno.it - "Più vie dedicate a figure femminili"

"La parità di genere tra gli obiettivi di Agenda 2030. Si parta dall’intitolazione di strade e piazze a. Subito una commissione consiliare per la toponomastica in ogni Comune, per vagliare proposte e idee in arrivo dall’associazionismo e dalla società civile". È l’invito di Sara Marsico, ex insegnante dell’istituto Benini di Melegnano e attivista del gruppo per la toponomastica femminile, convinta che anche la cartellonistica stradale possa favorire la parità di genere. L’assunto di fondo è che, dalle grandi città ai piccoli paesi, esiste ancora una discrepanza notevole, in termini numerici, tra i luoghi pubblici (strade, piazze, edifici e parchi) dedicati a personaggi maschili e quelli intitolati a. A livello locale, in realtà, qualche esempio virtuoso c’è.