Lanazione.it - Pistoia chiude tutte le scuole per allerta arancione: possibili piogge particolarmente intense

, 13 marzo 2025 – Scatta la chiusura per ledi ogni ordine e grado aper la giornata di venerdì 14 marzo. L'diramata anche per il territorio pistoiese e lecondizioni meteodifficili che potrebbero presentarsi hanno spinto il sindaco, che ha parlato con Protezione Civile e gli altri primi cittadini, di sospendere le lezioni. Non solo: nella giornata di venerdì stop anche alle attività sportive nei campi e negli impianti vari della città.: cos’è e come funziona il sistema regionale per prevenire i rischi del maltempo "Gli aggiornamenti appena avuti sul maltempo – dice il sindaco Tomasi - ci impongono la chiusura preventiva delledi ogni ordine e grado nella giornata di domani, venerdì, in cui è previstaper temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.