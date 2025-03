Lanazione.it - Pistoia, bando da 200mila euro per il lavoro dei più fragili

, 13 marzo 2025 - Fondazione Caript ha aperto ilBorse Formazione e2025 che viene completamente rinnovato. Il, infatti, per la prima volta è dedicato all’integrazione sociale e lavorativa di specifiche categorie: lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, persone con disabilità, beneficiari di protezione internazionale, persone senza fissa dimora. Il budget complessivo è di. "Al centro di questa iniziativa – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – abbiamo messo il tema dell’inclusione sociale attraverso la formazione e il. L’obiettivo è favorire opportunità di occupazione per chi vive maggiori difficoltà nell’accedere al mercato del. In questa prospettiva, le risorse sono orientate a consentire l’acquisizione di competenze attraverso percorsi di formazione professionale e a offrire agevolazioni per nuove assunzioni.