Lanazione.it - Pisa, la posizione di Confesercenti su movida e chiusura dei locali

, 12 marzo 2025 - “Curioso davvero che il sindaco Conti, su una questione così delicata come lae gli eventuali eccessi dovuti al rumore, decida di interloquire con una sola associazione. Associazione che, tra l’altro, aveva clamorosamente lanciato un assurdo allarme su un provvedimento dianticipato tanto che molti esercenti del centro si erano rivolti a noi per capire come comportarsi alla luce di questa falsa notizia”. Il presidente diFabrizio Di Sabatino interviene sulla vicenda legata allanel centro storico sollevata nell’ultimo consiglio comunale nel question time e che ha avuto la risposta del sindaco Michele Conti. “Abbiamo ricevuto una serie incredibile di telefonate da esercenti del centro storico sorpresi dall’annuncio di unaalle 23.