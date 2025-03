Internews24.com - Pirola ripensa al malore di Bove: «Sono andato in panico, avevo scritto anche a Colpani e Frattesi». Poi l’elogio a Lukaku

di RedazioneIl difensore dell’Olympiacos ed ex Inter, Lorenzo, ha raccontato le emozioni vissute da lui in occasione delin campo accusato daIntervistato da Relevo, Lorenzo, difensore dell’Olympiacos cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è tornato sul terribileavuto in campo da Edoardoal Franchi durante la sfida tra la Fiorentina e il club nerazzurro.ILDI– «appena finito la partita contro l’Ofi Creta, ho preso il telefono e ho visto mille chiamate di mia moglie. Miinsospettito perché di solito aspetta che io esca dallo spogliatoio. ‘C’è Edo accasciato a terra’, cosìnel, ho mmille messaggi a chiunque: ad Andreae Davideper assicurarmi che mi aggiornassero. Ho sentitola sua fidanzata, ma non volevo essere un intruso e ho aspettato con ansia.