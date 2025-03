Ilrestodelcarlino.it - Piogge e allagamenti: costretti ad utilizzare i droni per concimare i campi

Romagna, 13 marzo 2025 – Problemi di asfissia nei terreni, impossibilità di accesso aiper le pratiche agronomiche e i trattamenti fitosanitari, necessità in alcuni casi di ricorrere aiper riuscire a effettuare la concimazione. A renderle note queste problematiche è Legacoop Romagna, spiegando che le abbondanti precipitazioni degli ultimi mesi stanno mettendo in crisi, ancora una volta, l’agricoltura romagnola, già sottoposta al pesante condizionamento delle alluvioni del 2023 e 2024. Legacoop osserva che le cooperative braccianti hanno già espiantato oltre 300 ettari di grano per marcescenza dei semi o asfissia delle radici. Stravolti per diverse colture la programmazione delle semine (cerealicole e foraggere in particolare) e i trapianti primaverili (per bietola, bietola da seme, cipolla, pomodoro, coriandolo e altre).