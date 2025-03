Inter-news.it - Pio Esposito, svolta Inter: si tratta il rinnovo! E Inzaghi si fa un’idea

Leggi su Inter-news.it

Francesco Pio, giovane attaccante dell’in prestito allo Spezia, potrebbe presto rinnovare il contratto. I nerazzurri devono valutare il suo futuro. Ne ha parlato Biasin.LA SITUAZIONE- Fabrizio Biasin ha parlato della situazione di Francesco Pioe dei piani futuri che ha l’su di lui. Il giornalista conferma che i nerazzurri sono a lavoro per rinnovargli il contratto e blindare il giovane attaccante: «ha il controllo solo su Francesco Pio dei tre fratelli, è il più giovane e sta facendo una grandissima stagione in Serie B. Da quello che so, l’stando il prolungamento del contratto con il ragazzo, vuole crederci e puntarci. Io penso che la miglior soluzione sarebbe portarselo a giugno al Mondiale per Club, potrebbe essere un buon banco di prova per valutare un ragazzo che ha un talento indiscutibile.