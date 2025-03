Internews24.com - Pio Esposito Inter, colpo di scena sul futuro: incontro con Ausilio, si lavora per…

Leggi su Internews24.com

di RedazionePio, ecco arrivare un possibiledisuldel bomber dell’ora allo Spezia,con, siper.Pio, arrivano novità decisamente importanti per quanto concerne ildel bomber. Il giovane attaccante dell’continua a fare bene, come dimostrano i 14 gol stagionali messi a segno con lo Spezia (squadra dove attualmente milita in prestito). Un bottino di marcature che lo consolida attualmente come capocannoniere in solitaria del campionato di Serie B. Bene, come riportato dal noto giornalista Pasquale Guarro sul suo profilo X, sarebbero stati avviati i primi contatti per il rinnovo contrattuale del club nerazzurro. Così ne parla l’esperto oggi:, avviati i primi contatti per il rinnovo di Pio