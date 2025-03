Anteprima24.it - Pietrelcina, l’opposizione presenta tre emendamenti al Bilancio

Tempo di lettura: 2 minutiIn vista della seduta del Consiglio comunale in programma domani,consiliare, rapta dal gruppo “Avanti”, hato una serie dialdi Previsione 2025. Firmati dai consiglieri comunali Alessio Scocca, Francesco Mariano D’Andrea e Antonio Iadanza, talimirano ad introdurre fondi per sostenere importanti iniziative locali e a modificare le attuali aliquote fiscali in favore di una maggiore equità sociale.Tra le proposte più significative, spicca l’abbattimento dei costi del servizio di trasporto scolastico, tempestivamente ridotto negli ultimi anni a causa di difficoltà economiche. Con uno stanziamento di 20.000 euro, si punta a ristabilire un servizio essenziale per molte famiglie, soprattutto quelle con bassi redditi.