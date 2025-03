Ilrestodelcarlino.it - Pierina, Manuela di nuovo interrogata per 'blindare' la sua ultima versione: ecco quale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 13 marzo 2025 - Cristallizzare le parole diBianchi. Di fatto,l’resa dalla nuora diPaganelli sotto interrogatorio lo scorso martedì: quando la donna è stata iscritta al registro degli indagati per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di via del Ciclamino.Bianchi potrebbe insomma essere risentita in sede di incidente probatorio, come richiesto oggi dal pm Daniele Paci al gip Vinicio Cantarini, in attesa della decisione del giudice. Le considerazioni del pm alla base della richiesta si basano sul fatto che la Bianchi avesse una relazione con l’indagato per omicidio Louis Dassilva e che la stessa “in qualità di persona informata sui fatti” abbia “reso dichiarazioni mendaci in plurime occasioni”, accennando alle precedenti 4 sit antecedenti l’interrogatorio del 4 marzo.