PICCOLA, GRANDE SOVRANA! Flora Tabanelli chiude in bellezza la Coppa del Mondo e domina il Big Air di Tignes!

ha festeggiato nel miglior modo possibile la conquista delladelpark&pipe (il trofeo generale dello sci freestyle per quanto riguarda Big Air, slopestyle e halfpipe), vincendo in maniera perentoria l’ultima tappa di Big Air nel massimo circuito internazionale itinerante. La 17enne emiliana, che si era già garantita anche la Sfera di Cristallo di specialità, si è imposta in maniera perentoria con il punteggio di 187.75: 92.75 sul primo salto e poi un superbo 95.00 sul secondo trick per salire sul gradino più alto del podio a(Francia). Il tutto sotto gli occhi del fratello maggiore Miro, che in contemporanea si stava giocando il successo nella gara maschile.La serata è però stata funestata dal brutto infortunio occorso alla padrona di casa Tess Ledeux, che è caduta con tutto il peso in avanti sulla neve in occasione della terza run.