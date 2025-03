Ilfattoquotidiano.it - Piazza per l’Europa, anche Emergency non ci sarà: “Non è chiaro se si manifesta per l’Ue del riarmo o dei diritti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Allapernon parteciperà ne. Dopo le perplessità espresse da tante sezioni locali dell’Anpi, la rivolta della base della Cgil e la diserzione ufficiale dell’Arci,la ong fondata da Gino Strada ha fatto sapere che nonallazione convocata da Michele Serra. “Condividiamo la necessità di restare uniti in questo momento di gravissima crisi internazionale”, si legge nella nota, “ma serve dire con chiarezza qual è l’idea intorno a cui vogliamo ritrovarci insieme”.Proprio l’ambiguità sul tema deleuropeo ha creato fratture e tuttora resta l’ostacolo principale per chi ha deciso di non esserci. “In questo momento”, si legge ancora nella nota di, “la Commissione con la maggioranza dei governi europei ha deciso di affrontare il cambiamento epocale che ha di fronte con unmassiccio per 800 miliardi di euro, attingendoa fondi destinati alla coesione sociale”.